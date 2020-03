Emergenza Coronavirus: Comando di Polizia locale potenzia i canali telefonici e telematici

Per far fronte alla perdurante emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Coronavirus e contenere, pertanto, gli spostamenti non motivati da urgenze e necessità, il Comando di Polizia di locale ha deciso di sospendere l'accesso del pubblico agli sportelli di via Dossetti 2, potenziando i canali telefonici e telematici di contatto.

Il personale della Polizia locale sarà, dunque, contattabile tutti i giorni dalle 7 alle 22, chiamando i numeri 800.381.500 – 080.3751014 – 080.6458344.

Solo nel caso di operazioni per le quali è necessaria la presenza fisica dell'interessato negli uffici sarà possibile richiedere, sempre telefonicamente chiamando i numeri sopra indicati, un appuntamento.

Per la presentazione, invece, del modello per la decurtazione dei punti sulla patente gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente l'invio postale con raccomandata o con modalità telematica a mezzo Pec all'indirizzo protocollopm.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it o mail ordinaria all'indirizzo verbali.pm@comune.bitonto.ba.it.