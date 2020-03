Bitonto illuminata a led, Abbaticchio: "Ci prepariamo a festeggiare insieme"

Il sindaco Michele Abbaticchio continua a parlare quotidianamente ai residenti, costretti a restare a casa per arginare la pandemia da Coronavirus, e questa volta lo fa con un messaggio di speranza, che sposta lo sguardo al futuro, alla Bitonto che verrà domani. E lo fa postando una foto della città, alle 21 di ieri sera, splendida grazie alla nuova illuminazione:

"La nostra Bitonto illuminata a led: i lavori sono in via di conclusione. E poi via con le nuove opere: il restyling del Torrione come invito ad arrivare al LungoLama fino alla riqualificazione di piazza Caduti del Terrorismo, per poi percorrere fino a Mariotto e Palombaio la nuova ciclovia, su via Cela.

Tutto programmato. Tutto previsto per festeggiare insieme.

Possiamo renderla più bella e funzionale, ma senza una Comunità che la occupi non sarà più una Città. Ricordiamo cosa abbiamo perso per valorizzare quello che avremo dopo, amando il prossimo un pochino di più".