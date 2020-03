Abbaticchio in diretta Facebook: 'Le persone positive sono in totale 22'

Nuova diretta Facebook del sindaco Michele Abbaticchio, nella quale espone i numeri aggiornati dei casi positivi nella città di Bitonto.

«Abbiamo ricevuto oggi la comunicazione congiunta tra Prefettura e Asl – comincia il primo cittadino – che parla di 6 nuovi contagiati e 13 persone in isolamento. I dati della Regione pongono la nostra città in una fascia tra 20 e 50 positivi: da leggere magari con positivi rimasti a casa in quanto asintomatici o con sintomi poco incisivi. Bitonto riscontra quindi in totale 22 contagiati, che comprende i 6 in situazione ospedaliera e gli altri in situazione domestica».

«La situazione non è drammatica ma in linea con preoccupazione generale – continua Abbaticchio – e agli altri casi che assisteremo nei prossimi giorni. Stiamo verificando oggi comportamenti attuati due settimane fa, con sacrifici e strette decisive. Le comunità che ne usciranno meglio sono quelle che faranno ricorso a tutte le energie possibili per restare a casa e fare la spesa a domicilio. Non possono esserci giustificazioni: in questo modo non si fa la fila e si salva la salute».

Abbaticchio si sofferma quindi sulle false notizie che stanno circolando in rete e sui social negli ultimi giorni: «Altro capitolo che non gradisco sono le fake news, tante bufale in questi giorni, fatte sulla pelle delle persone. Persone che svengono nei supermercati, defunti a causa del coronavirus: non sono cose degne di un paese civile, sono fuori posto. Sono aumentati gli esposti alla Procura della Repubblica e, al riguardo, mi sono piaciute le parole del Procuratore Giuseppe Volpe, che ha definito queste denunce di primaria importanza. A Bitonto la pressione è massima e vi prego di tenere conto delle comunicazioni ufficiali. Un in bocca al lupo a tutte le persone che stanno soffrendo per il virus e che non sono state trattate bene dalla nostra comunità. Spero a breve di dare notizie positive per quanto riguarda le guarigioni, se viene rispettato l’isolamento domestico».

Infine i ringraziamenti a chi fa volontariato e alle attività che hanno temporaneamente chiuso i battenti: «La situazione si sta aggravano, stanno aumentando i contagi e queste settimane sono decisive. Un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e del volontariato e alle attività commerciali. Rimarremo sul territorio a consumare i loro servizi e i loro beni non appena tutto questo sarà finito».