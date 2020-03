Uffici postali, ecco quali sono chiusi e quali invece faranno doppio turno

A seguito delle numerose richieste di informazioni pervenute nei giorni scorsi, il sindaco Michele Abbaticchio comunica, attraverso i suoi profili social, le risposte ottenute da Poste italiane riguardo aperture e chiusure degli uffici postali siti in Bitonto e frazioni.

L'ufficio postale di via Piepoli è' chiuso, così come quello di Palombaio.

Gli uffici postali di Mariotto e di via Repubblica a Bitonto, nonché quello di via Crocifisso dal giorno 26 marzo al 1° aprile saranno aperti tutti i giorni con doppio turno, cioè dalle 8.20 alle 19.05.

L'ufficio postale di via Magenta è aperto solo la mattina.