Abbaticchio: 'Ultimi dati Asl parlano di 22 positivi e 2 guariti'

In diretta Facebook, il sindaco Michele Abbaticchio aggiorna le cifre delle persone contagiate da Coronavirus: 12 persone positive a altre 10 che sono in casa, inoltre si riscontrano 2 guariti.

«L’ultimo aggiornamento ricevuto dalla Asl risale a questa mattina e la situazione resta stazionaria. Alcuni contagiati sono purtroppo in situazioni critiche e lottano per la loro salute».

«Tante risposte di cittadini ed imprese hanno risposto alla nostra richiesta di solidarietà, in collaborazione col Banco opere carità e con le associazioni di volontariato – continua il primo cittadino –. Sicuramente è tra i capitoli positivi di questa esperienza. Stiamo effettuando i controlli necessari e ricordo che per chi è in attesa fuori dagli esercizi commerciali non è considerato assembramento. Raccolgo il cordoglio della Polizia municipale per la perdita del loro collega di Altamura, che ha perso la sua battaglia contro il Coronavirus. Abbiamo attivato dieci linee telefoniche che rispondono alle richieste dei cittadini, dalle 9 alle 13: solo oggi abbiamo ricevuto 300 telefonate».

Abbaticchio risponde quindi alla numerose domande che vengono poste durante la diretta: «Per quanto riguarda i voucher alimentari, saranno operativi alla fine di questa settimana ma non sono aperti a chi percepisce già sostegni pubblici (Red, Rei, RdC), sono rivolti principalmente a chi ha perso il lavoro o ha dovuto sospendere la propria attività lavorativa. Cimiteri e parchi resteranno chiusi sino al termine della pandemia».