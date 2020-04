Coronavirus, misure restrittive confermate fino al 13 aprile

Le misure restrittive e di contenimento per arginare la diffusione del Coronavirus sono state prorogate fino al 13 aprile. Lo ha comunicato questa mattina durante l’informativa al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Gli italiani hanno dato una grandissima prova di maturità – ha detto Speranza in Senato –. Gli esperti dicono che siamo sulla strada giusta, e che le misure drastiche adottate iniziano a dare risultati. Ma sarebbe un errore imperdonabile scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva del Covid-19, è una battaglia lunga, e non dobbiamo abbassare la guardia". La ripresa - precisa - "sarà prudente e graduale". Sulle modalità "sono al lavoro gli scienziati". E assicura "massima vigilanza per evitare speculazioni e cure fai-da-te".

E considera il vaccino il traguardo indispensabile per un ritorno alla normalità: "Senza un vaccino - ha continuato il ministro - non sconfiggeremo mai il Covid-19, siamo tutti consapevoli che per un periodo non breve dovremo sapere gestire questa fase di transizione ed evitare l'esplosione di nuovi focolai".