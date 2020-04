La Meleam in prima linea contro il Coronavirus. Ecco il kit per il test rapido

Mascherine, ma anche kit per il riconoscimento della positività al Covid-19. L’emergenza sanitaria in Italia ha fatto sì che da quando la pandemia ha cominciato a diffondersi sul territorio nazionale la richiesta di questi prodotti aumentasse in maniera considerevole. Ogni giorno si allunga l’elenco delle aziende che si reinventano ed hanno ampliato la propria offerta commerciale in nome dell'emergenza Covid-19, mostrando così la loro faccia migliore, quella dinamica e caparbia. È questo il caso di Meleam s.p.a., azienda di Bitonto che da oltre 20 anni studia e tutela la medicina e la sicurezza di ciascun lavoratore, forte di 30.000 clienti, oltre 500 tra dipendenti e collaboratori nell’indotto aziendale e con oltre 24 milioni di fatturato negli ultimi 4 anni.

LE MASCHERINE PROTETTIVE

La Meleam s.p.a. ha effettuato molte consulenze in tutta Italia, sensibilizzando molti imprenditori sul tema della sanificazione e spiegando l’opportunità di accesso alla ricezione di crediti d’imposta al 50% per tali spese. Inoltre sono stati potenziati ed estesi i servizi relativi alla fornitura di mascherine protettive Deluxe, in cotone lavabile e riutilizzabile, e quelle N95, a privati ed enti territoriali, mentre questa settimana inizierà anche la vendita dei kit per il riconoscimento della positività al Covid-19.

IL KIT DIAGNOSI DI POSITIVITÁ AL CORONAVIRUS

Il Covid-19 lgM/IgG Rapid Test è un test diagnostico in vitro per la determinazione qualitativa degli anticorpi lgM e lgG anti-Covid-19 nel sangue umano intero (prelevato da vena o dal polpastrello), nel siero o nel plasma. Il dispositivo contiene Binding pad (un antigene ricombinante del Covid-19 coniugato con oro colloidale ed un anticorpo di controllo marcato con oro) ed una membrana di nitro-cellulosa (dotata di due bande di rilevazione - banda per lgG e banda per lgM - ed una banda per il controllo qualità - banda C -). La banda per lgM, rivestita con anticorpi monoclonali lgM di ratto anti-uomo rileva gli anticorpi lgM anti-Covid-19, la banda per lgG, rivestita con anticorpi monoclonali lgG di ratto anti-uomo, rileva gli anticorpi lgG anti-Covid-19, mentre la banda C rivestita di anticorpi per il controllo qualità. Il kit non sostituisce il tampone da effettuare eventualmente presso le strutture pubbliche autorizzate.

LE DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELFINO

«Siamo in un periodo critico, una iperbole negativa che ha colpito la nostra Nazione nello spirito, con il dramma Covid-19, ed a livello economico, con la recessione che ci attende all’alba - le parole di Gaetano Delfino -. In Meleam s.p.a. non ci siamo mai arresi, in virtù del via libera al proseguimento dei nostri servizi come da DPCM, abbiamo sensibilizzato i dipendenti, anche i più scettici, al lavoro agile, ottenendo in pochi tempi ottimi risultati. Parte di noi, ovviamente, per motivi logistici, lavora in sede, rispettando tutte le norme anti Covid-19, da noi stessi consigliate a tanti imprenditori. Non abbiamo abbandonato i nostri clienti, anzi - sottolinea il responsabile amministrativo di Meleam s.p.a. - abbiamo dato ancor più supporto, in piena disponibilità a quelle attività ancora aperte in tutta Italia. Abbiamo applicato tecniche di credito ammortizzato per non destabilizzare l’equilibrio economico dei nostri clienti, ci riteniamo “una parte del fronte di guerra” invisibile, che lavora in silenzio e quasi in incognito. Abbiamo effettuato molte consulenze, sensibilizzando molti imprenditori sul tema sanificazione, spiegando l’opportunità di accesso alla ricezione di crediti d’imposta al 50% per tali spese. Attualmente abbiamo esteso i nostri servizi alla fornitura di mascherine, a privati ed enti territoriali, ed in questa settimana inizieremo anche la vendita dei kit per il riconoscimento della positività al Covid-19. La nostra solidarietà, come il nostro rispetto, va sicuramente a tutti gli operatori sanitari, a volte messi all’angolo nella storia più recente, e a tutte quelle persone che non mollano, aiutando questa Nazione a non cadere in un baratro economico/sociale oscuro. Un nostro pensiero va anche a tutte le famiglie che ogni giorno piangono i loro cari, augurando a tutto il nostro popolo una veloce ripresa. Io vorrei elogiare tante aziende, come la nostra, che pur essendo “invisibili agli occhi dei media” non abbandonano la tutela di tanti figli, padri e madri della nostra penisola. La nostra società riporta anche i colori del nostro tricolore, siamo presenti sul territorio pugliese ed in tutta Italia, siamo fieri ed orgogliosi dell’impegno dei nostri dipendenti e della nostra professionalità in questa guerra, una qualità che anche in tempi migliori, ci ha sempre contraddistinto».