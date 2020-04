Domenica la Giornata internazionale delle coscienze, aperte le adesioni

Da Bitonto riformista, Federazione dei Verdi e Partito socialista italiano riceviamo e pubblichiamo:

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha indetto la prima “Giornata Internazionale delle Coscienze” per domenica 5 aprile 2020.

In questo particolare momento, in cui tanti Paesi stanno affrontando l’emergenza per la pandemia da coronavirus, appare quanto mai importante una seria riflessione sulle violenze che affliggono l’umanità intera e sull’impegno a volerle superare.



Le paure e le ansie legate a questo momento di emergenza siano una spinta al cambiamento. Adeguare i rapporti umani e i metodi di intervento, tanto nei sistemi giuridici che i quelli economici e sociali, appare il primo passo da intraprendere per una ripartenza diversa. Altrimenti vano sarà stato il sacrificio, anche in termini di vite umane, fatti in questo periodo. Ed è indubbio che per far ciò sia necessario prendersi del tempo per esaminare le proprie coscienze.

È con questo spirito che proponiamo l’adesione alla Giornata indetta dall’ONU, attraverso la partecipazione all’evento Facebook.

