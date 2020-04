Distribuzione buoni spesa, i suggerimenti del Comitato Bitonto5Stelle

Riceviamo e pubblichiamo comunicato integrale del Comitato Bitonto5Stelle sull’emergenza coronavirus:

“A causa della situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell'Interno ha disposto attraverso i Comuni la distribuzione di risorse per solidarietà alimentare, lasciandone a loro la totale organizzazione. I Comuni possono distribuire buoni spesa per l'acquisizione di generi alimentari di prima necessità.

Fruitori di tale sostegno sono tutti coloro i quali in conseguenza del virus sono dovuti forzatamente rimanere a casa, per via dei DPCM emessi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e non rientrano tra i percettori di altre forme di sostegno.

Augurandosi che ad avvalersi di tale giovamento sia la più ampia fascia di soggetti possibili, appartenenti alle più disparate categorie: dipendenti, disoccupati, esercenti, titolari di impresa, autonomi ed altre tipologie che versano in precarietà economiche, il Comitato Bitonto5Stelle, chiede all'Amministrazione Comunale rappresentata dal sindaco dott. Michele Abbaticchio, che l'assegnazione dei buoni avvenga attraverso una piattaforma digitale, al fine di consentire un minimo di discrezionalità e lo scongiuramento di assembramenti”.