Proroga al 13 aprile per chiusura cimiteri e parchi pubblici e sospensione strisce blu

In seguito al DPCM 1 aprile 2020, che ha differito dal 4 al 13 aprile le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus su tutto il territorio nazionale, il sindaco Michele Abbaticchio ha firmato specifiche ordinanze per allungare al 13 aprile 2020 la scadenza, in origine fissata al 3 aprile, delle ulteriori misure di prevenzione sanitaria adottate per il territorio comunale.

Si tratta delle ordinanze di chiusura dei tre cimiteri comunali e dei parchi pubblici e della sospensione della sosta a pagamento nelle zone blu del territorio comunale, con conseguente disattivazione dei parcometri esistenti.

Durante il periodo di chiusura al pubblico dei cimiteri del centro urbano e delle frazioni saranno comunque garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme. Tuttavia al momento dell’estremo saluto del defunto sarà ammessa la presenza contingentata dei soli parenti con l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

Con una terza ordinanza (n. 135/2020) il Sindaco, in considerazione della situazione meteo in atto e prevista nei prossimi giorni, ha disposto l’ampliamento al 15 aprile del periodo in cui è consentito il funzionamento degli impianti di riscaldamento, che la normativa in materia di contenimento dei consumi energetici fissa, per la zona climatica di appartenenza del Comune di Bitonto, al 31 marzo. La durata giornaliera di accensione degli impianti non dovrà comunque superare le 5 ore.

L’ordinanza, inoltre, autorizza gli amministratori di condominio e i tecnici, che intervengono su impianti e caldaie e provvedono al rifornimento del combustibile, agli spostamenti sul territorio comunale e alla presenza negli edifici interessati alle suddette attività, che sono considerate essenziali ed indifferibili per la tutela della salute dei cittadini.