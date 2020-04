Pagina Facebook 'Azionisti del commercio' per la ripresa delle attività, l'idea di Abbaticchio

Una pagina Facebook per “raccogliere la generosità di tutti i cittadini che non hanno subito perdite economiche a causa della pandemia Covid-19”.

Con queste parole e un video montato da Marco Agostinacchio, il sindaco Michele Abbaticchio annuncia la creazione di un’apposita pagina Facebook denominata “Azionisti del commercio” con lo scopo – scrive il primo cittadino – di “restituire fiducia ed entusiasmo ai nostri imprenditori dei piccoli esercizi commerciali obbligati, giuridicamente e di fatto, a chiudere la propria attività”.

“I negozi, i ristoranti, i pub e tanti altri hanno, negli ultimi anni, illuminato le nostre strade e animato un tessuto sociale – continua Abbaticchio –, producendo ricaduta occupazionale per sé e per gli altri. Oggi sono smarriti. Continuano a pagare fitti, bollette, mutui e non possono lavorare dopo aver investito il loro futuro in questa terra. Pertanto, oltre alle iniziative culturali pubbliche che porremo in essere come amministrazione comunale (quando sarà possibile per via della emergenza), a un'app specifica per facilitare la vita commerciale del servizio a domicilio e a specifiche norme fiscali sono a chiedervi aiuto. Mi basterebbe, ci basterebbe, che ognuno di voi metta la propria foto qui, se vorrete, per dichiarare quanto spenderà, nella prima settimana della attesa riapertura, presso gli esercizi commerciali che vorrà indicare con un proprio messaggio. Un impegno personale, un modo per dare fiducia a tutti e far capire che la città aspetta la loro riapertura come una festa, con l'impegno di restare qui, nella rete e per la rete commerciale di Bitonto. Nella rete di casa nostra”.