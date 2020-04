Palombaio, dalla settimana prossima riapre l'ufficio postale

“Le mie richieste continue, unitamente alla delegata sindaco Lisa Nuzzo, sono state esaudite: l'ufficio postale in Piazza Milite a Palombaio sarà riaperto nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle 8.20 alle 12.35”.

Con queste parole pubblicate sui suoi canali social, il sindaco Michele Abbaticchio annuncia la riapertura dell’ufficio postale di Palombaio, chiuso per non consoni condizioni di sicurezza a causa dell’emergenza Coronavirus dal 10 marzo scorso, con annesse tante polemiche suscitate dai cittadini, che si sono dovuti spostare a Mariotto o a Bitonto per effettuare operazioni postali urgenti.

“L’eccezionale impegno profuso – si legge nella lettera indirizzata da Poste italiane al sindaco Abbaticchio – ha permesso l’adozione di diverse misure di sicurezza, tra cui la procedura di sanificazione e l’installazione di circa 14 mila pannelli schermanti in plexiglass, messe in atto in tutti gli sportelli postali dislocati a livello nazionale, nonché il posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale, a tutela sia della clientela che dei dipendenti dell’Azienda”.

“Tali misure – concludono le Poste – consentiranno, già a partire dalla settimana prossima, di ripristinare l’operatività dell’ufficio postale di Palombaio sito in Piazza Milite Ignoto, 2. In conclusione, in osservanza alla recente normativa nazionale, ciascun cliente è invitato a recarsi presso gli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali ed indifferibili”.