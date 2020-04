Rete di solidarietà e volontariato a Bitonto, ecco i primi dati

“Ecco a voi i dati, straordinari, dei primi giorni della rete di solidarietà e volontariato che sta lavorando per le nostre famiglie.

I voucher del Governo sono stati "messi a bando" ma, come sapete, non possono essere erogati a tutti.

Con questa rete, grazie alla vostra generosità, cerchiamo di arrivare ad una platea di fragilità ancora più vasta”.

Con questo post il sindaco Michele Abbaticchio ha illustrati i primi dati dell’attuazione della rete di volontariato.

Al 4 aprile, grazie alla sinergia tra volontari e Comune di Bitonto, la rete “Spesa a Casa” ha raggiunto 150 domicili e consegnati 4000 chili di spesa.

10 volontari sono stati impegnati per 200 ore di servizio presso il banco Opere di Carità; 18 persone per 300 ore di servizio nella Rete Spesa solidale; 13 persone per 40 ore hanno prestato servizio presso la Casa della Musica.

428 sono stati i pasti pronti consegnati dalla mensa della Fondazione Santi Medici; 9655 chili di spesa sono stati donati dalle aziende bitontine e consegnati al Banco delle Opere di Carità Bari; 470 chili donati da privati per un totale di 11021 chili. 300 sono state le telefonate al giorno, in media, in questi primi giorni.

In particolare, dalle aziende sono stati donati: 153 chili di biscotti, 85 chili di caffè, 8,6 chili di carne in scatola, 370 chili di farina, 956 chili di latte, 497 chili di cibo per l’infanzia, 321 chili di legumi, 6,6 chili di merendine, 600 chili di olio di semi, 777 chili di olio d’oliva, 13 chili di pane, 880 chili di pasta, 628 chili di passata di pomodoro e 1257 chili di polpa di pomodoro, 1036 chili di prodotti da forno, 12 chili di riso, 24 chili di sale, 1114 chili di succhi, 10 chili di tonno in scatola, 34 chili di uova di pasqua e 520 chili di zucchero.