'Stampa 3D: futuro o nuova realtà?', videoconference organizzata dai GD

In risposta all’emergenza sanitaria che il nostro paese sta affrontando, allenare la mente è d’obbligo. Il circolo dei Giovani Democratici di Bitonto non si ferma. Alla responsabilità di evitare il contagio si affianca la responsabilità di trovare in maniera innovativa la soluzione all’emergenza.

Sabato 11 aprile alle 18, sulla piattaforma Skype, incontreremo Domenico Ruggiero, co-founder di Fablab, polo di fabbricazione digitale bitontino che opera con il Politecnico di Bari, con l’intento di scoprire la storia di quella che è la più grande realtà bitontina nel settore della stampa 3D.

Con questa videoconference andremo alla scoperta di questo “mondo" per capire se parliamo di qualcosa che ci è ancora lontano e in via di sviluppo o del settore che già da domani potrebbe cambiare l’idea di industria e di progettazione.

In questo periodo abbiamo già assistito all’enorme impatto che la stampa 3D ed il mondo dei makers sta avendo sul settore sanitario, salvando numerose vite.

E pensate alla possibilità, ormai non troppo lontana, di avere a disposizione questi strumenti per risolvere la carenza di prodotti sanitari o che qualunque progetto ancora in sviluppo sia tridimensionale davanti ai vostri occhi in poco tempo e relativamente a basso costo.

Noi Giovani Democratici siamo partiti da questa riflessione e sabato cercheremo di inseguirla e di conoscere a fondo i progressi della tecnica e dell’applicazione del 3D.

Con questo incontro inizierà un percorso di Formazione 2.0 per chi desidera incanalare le energie e approfittare del tempo di quarantena per formarsi e informarsi su varie tematiche. Le modalità di incontro saranno diverse ma il calore del gruppo sarà sempre lo stesso!

Perciò, vi aspettiamo chiedendo anche a voi: “Stampa 3D: futuro o nuova realtà?".