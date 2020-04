Pasta “Divella” dona trenta ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva alla sanità pugliese

La società “Divella” di Rutigliano (Bari) ha consegnato 30 dispositivi di ventilazione per terapia sub-intensiva del tipo “BILEVEL BREAS VIVO”, completi di circuiti e filtri, che sono stati resi disponibili per la gestione del piano pandemico regionale.

I ventilatori saranno utilizzati per rafforzare le strutture ospedaliere individuate dal Dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia. La ASL Bari si occuperà di distribuire le apparecchiature, il cui impiego è particolarmente indicato nei reparti di Pneumologia-Covidper la ventilazione non invasiva. In dettaglio, otto ventilatori saranno destinati al Centro Asclepios del Policlinico di Bari, sette all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, sei agli “Ospedali Riuniti” di Foggia e nove all’Ente ecclesiastico “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari).

“Ringraziamo la società “Divella” – così la Direzione Generale ASL Bari - che si è dimostrata come sempre vicina ai pugliesi donando attrezzature indispensabili per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. I pugliesi non dimenticheranno la generosità degli imprenditori del proprio territorio”.