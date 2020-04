Il Nucleo Compatto Bitonto 2013 campione di solidarietà: donati viveri ai bisognosi

“Ama la città e difendine i colori”: oltre ad essere una frase riportata qualche anno fa anche sulle maglie ufficiali da gara, è anche e soprattutto il mantra quotidiano della tifoseria organizzata bitontina.

E se una pandemia mondiale impedisce loro di stare sui gradoni dei vari stadi di puglia a difendere i colori, l’amore per la città e per i propri abitanti non si esaurisce davvero mai.

Ancora una volta infatti, il Nucleo Compatto Bitonto 2013, la parte veterana della tifoseria organizzata neroverde, ha mostrato tutto il proprio cuore d’oro, rendendosi protagonista di un gesto lodevole nei confronti della cittadinanza bitontina.

Gli ultras bitontini, infatti, hanno acquistato beni di prima necessità (pasta, faina, pelati, zucchero, biscotti, latte) per le famiglie bitontine più bisognose, impossibilitate economicamente in questo periodo.

Sono stati successivamente consegnati all’associazione “Diamoci una mano Bitonto”, rete comunale per il sostegno alimentare e per il recupero di cibo durante l’emergenza Covid -19, presente con alcuni suoi collaboratori presso la casa della musica, in via Planelli.

Il pensiero del tifo organizzato neroverde, però, non si è limitato solamente alle persone adulte.

Gli ultras infatti hanno pensato anche ai più piccoli, donando ai bambini ben centoventi album da colorare, che aiuteranno i più piccoli ed i loro genitori a distrarre la mente ed a tenerla impegnata per alcuni momenti della giornata.

Amare la città e difenderne i colori dunque. Ancora una volta, i nostri ultras si sono fatti trovare pronti in prima linea nelle opere di beneficienza e questo, oltre che fargli indubbiamente onore, rappresenta sicuramente un vanto non solamente per la parte sportiva, ma per tutta la città.

Anche il primo cittadino Michele Abbaticchio ha voluto omaggiare i tifosi con un messaggio pubblico di ringraziamento pubblicato.