L’Arciconfraternita del SS. Rosario rilancia la tradizione dei sepolcri domestici

L’Arciconfraternita del SS. Rosario ha lanciato in questi giorni una campagna social per riscoprire e rivalutare la tradizione dei sepolcri domestici.

Come è noto a tutti, quest’anno non sarà possibile allestire nelle chiese gli Altari della Reposizione e, nella chiesa di San Domenico, il tradizionale “Sepolcro”, l’esposizione solenne delle immagini dei Misteri della Passione di Cristo, per la venerazione dei fedeli la sera del Giovedì Santo.

Ma in tante famiglie la processione dei Misteri rivive con la preparazione dei sepolcri domestici, veri e propri “presepi” pasquali. Per questo l’Arciconfraternita invita tutte le famiglie ad allestire in casa i sepolcri domestici e ad inviare, tramite la chat della pagina facebook del sodalizio “Arciconfraternita SS. Rosario – Bitonto” o all’indirizzo di posta elettronica arciconfraternita.bitonto@gmail.com, foto e video che saranno pubblicate la sera del Giovedì Santo. Queste espressioni vive di arte, fede e pietà popolare potranno aiutare maggiormente a restare uniti nella preghiera durante il Triduo Pasquale.