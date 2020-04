Pasqua e Pasquetta, consentita solo la produzione di pasti e pasticceria (a domicilio)

Con l'ordinanza n. 140 di oggi, il sindaco Michele Abbaticchio ha annunciato la modifica dell'ordinanza precedentemente emanata e riguardante i divieti in materia di commercio al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus “COVID-19” in tutto il territorio del Comune di Bitonto per le giornate di Pasqua e Pasquetta, su richiesta delle Organizzazioni di categoria. In sostanza, il primo cittadino aveva disposto la chisura di supermercati e negozi di alimentari in occasione delle festività, proprio per contenere le uscite "abusive" dei cittadini.

Ora, su pressione anche dei commercianti, Abbaticchio fa un piccolo dietrofront, e allarga le maglie della disposizione.



Nella nuova ordinanza si legge, pertanto, che "è consentita la esclusiva preparazione e consegna a domicilio, dei pasti e dei prodotti di pasticceria nel territorio comunale, nelle sole mattinate di domenica 12 e Lunedì 13 aprile 2020, dalle ore 8,00 alle ore 14,00".