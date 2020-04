Il Comune anticipa somme per pagare contributi per gli affitti 2018, in attesa di risorse da Regione

Il Comune decide di accelerare i tempi per il pagamento dei contributi per gli affitti del 2018 (il relativo bando risale a fine 2019-inizio 2020), anticipando le somme necessarie, in attesa di ricevere materialmente le risorse assegnate dalla Regione Puglia.

Per ridurre e ottimizzare i tempi, considerato che le misure sanitarie e di prevenzione legate all’emergenza sanitaria Covid-19 impongono il contingentamento degli accessi agli sportelli della banca tesoriera, l’Amministrazione comunale invita tutti i beneficiari del contributo a comunicare tempestivamente a mezzo mail le coordinate (Iban) del proprio conto corrente, in modo da ricevere la somma con un bonifico.

La comunicazione da indirizzare a contributilocativi@comune.bitonto.ba.it dovrà contenere l’indicazione delle generalità del beneficiario del contributo e l’Iban del conto corrente di cui è titolare o contitolare. Sarà possibile ottenere l’accredito del contributo anche su carta prepagata dotata di codice Iban.

Una volta ricevute le comunicazioni gli uffici avvieranno la procedura di pagamento e in pochi giorni le somme saranno disponibili sui conti correnti dei beneficiari.

Per tutti gli altri occorrerà attendere, come al solito, la definizione del calendario di pagamento allo sportello, che per le menzionate ragioni di sicurezza sanitaria, potrebbe prevedere tempi lunghi.