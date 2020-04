Sanificazione strade, Asv: 'Sono sconsigliati atomizzatori e lance'

L’Azienda Servizi Vari ha avviato, per conto del Comune di Bitonto, un articolato piano di sanificazione delle strade e dei marciapiedi nel centro urbano e nelle due frazioni di Palombaio e Mariotto.

L’intervento è stato svolto e sarà svolto anche nei prossimi giorni, seguendo le Indicazioni Tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a Rete per la protezione dell’Ambiente (SNPA), riportate nel Documento di Indirizzo approvato dal Consiglio SNPA il 18 marzo 2020. Nel Documento viene chiarito, fra l’altro, che la sanificazione delle strade con soluzioni con ipoclorito di sodio allo 0.1% deve essere effettuata preferendo le macchine spazzatrici e, solo se non possibile, con l’utilizzo di dispositivi manuali a getto d’acqua a pressione ridotta, in modo da evitare la formazione di areosol dannosi per l’uomo e l’ambiente.

Ragioni di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, dunque, sconsigliano l’utilizzo di atomizzatori e di lance ad alta pressione, dovendosi limitare l’intervento a bagnare le superfici da sanificare.

L’utilizzo di attrezzature differenti, come gli atomizzatori utilizzati in agricoltura, inoltre, non fornirebbe sufficienti garanzie sulla effettiva efficacia degli interventi, in quanto, ad esempio, sarebbe estremamente difficile trattare adeguatamente marciapiedi, scalinate, corti e altre porzioni difficilmente raggiungibili.

L’azienda ha avviato puntualmente i lavori di sanificazione: partiti l’8 aprile con l’aggiunta della miscela sanificante con ipoclorito di sodio allo 0,1% nelle spazzatrici, che hanno percorso le strade urbane, e proseguiti nella giornata di ieri con il primo intervento di aspersione su strade e marciapiedi della frazione di Palombaio, gli interventi proseguiranno secondo il programma concordato con l’Amministrazione comunale coprendo un arco temporale che andrà sino al 16 giugno per le attività di spazzamento sanificante e 30 aprile per l’aspersione su strade e marciapiedi.