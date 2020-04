Consorzio irriguo 'Chiascia S. Barbato' di Palombaio dona 200 tute certificate a Policlinico di Bari

In questo periodo storico molto delicato, anche la solidarietà delle piccole realtà presenti sul nostro territorio può fare la differenza. È il caso del consorzio irriguo “Chiascia San Barbato” di Palombaio, i cui soci hanno immediatamente sposato lo scopo del movimento “adotta un medico” lanciato dalla dermatologa barese Valeria Lattanzi. Il progetto invita chiunque ne abbia la possibilità ad effettuare donazioni che saranno prese a carico dai responsabili per l’acquisto di dispositivi sanitari certificati e sicuri, destinati al personale medico che in questo periodo fronteggia instancabilmente il virus nelle corsie pugliesi.Gli iscritti del consorzio, veicolati dall’associazione onlus “Accoglienza senza confini” di Terlizzi, hanno effettuato una donazione di 3 mila euro per l’acquisto di 200 tute a rischio biologico distribuite al Policlinico di Bari.

Come spiega la dottoressa Lattanzi “le tute sono il simbolo della protezione dei sanitari, il simbolo della vita, il simbolo della guerra al Coronavirus!”.Il pensiero comune in questi giorni è unico: aiutiamo ad aiutare.

Se vuoi contribuire anche tu per donazioni di qualsiasi entità, visita la pagina Facebook “Adotta un medico – Covid19”.