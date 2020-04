Solidarietà alimentare: l'elenco degli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa del Comune

Si pubblica, di seguito, l’elenco degli esercizi commerciali che, avendo risposto all’avviso “Solidarietà alimentare”, accetteranno i buoni spesa, consegnati dal Comune alle famiglie in difficoltà per l’emergenza sanitaria Covid-19.

L’elenco sarà aggiornato giornalmente in caso di nuove adesioni.

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI

PRESSO CUI SPENDERE I BUONI SPESA RILASCIATI DAL COMUNE DI BITONTO (agg.to 14 aprile 2020)

BITONTO

La Dispensa Srl – via Giuseppe Comez, 62/64

COOP Master – via Repubblica Italiana, 59

Macelleria Equina di Maffei s.n.c. – via De Ilderis, 16

Macelleria Equina di Maffei s.n.c. – via Traetta, 75

Caseificio di Bruno Cosimo – via Traetta, 58

Frutta e Verdura di Cappiello Maria – via G. Saracino, 19

Selezione Piepoli-Frutta, Verdura e Legumi – via Giuseppe Pastoressa

Supermercato “Coop Alleanza 3.0” – piazza Caduti del Terrorismo, 12

Il Fornaio s.a.s. – via Giovanna Da Durazzo, 24/24A

Frutta e verdura di D’Abramo Emanuele – via D.co Ricapito, 40

Supermercato Despar di G. Padolecchia srl – via P. Tempesta nn. 3/7/9/11

Macelleria di D’Onofrio Tommaso – via G. Matteotti, 66

Macelleria “Le Infinite Bontà” di Ricci D. – via T. Traetta, 41

“La Pizzicheria” di Acquafredda Giuseppe – via M. D’Azeglio, 47-49

ALTER Discount – via Tenente Modugno, 70

“La Sfornata” di Tarantino Michele – via G. Matteotti, 117

Macelleria di Frascella Pietro – via Castellucci

LIDL ITALIA srl – viale professor Giuseppe Lazzati, 53

MARIOTTO

Cariello Vito Alimentari – via Vitale Giordano, 10

Lo Scrigno delle Bontà snc di Rutigliano M.D.,N. e L. – piazza Roma,14

PALOMBAIO

Salumeria del Corso di Florio A.M. – corso Vittorio Emanuele, 42

Puglia Planet sas di Bitetto Domenico & C. – via Casina Di Dentro, 1

Sapori di casa – via Aspromonte, 6