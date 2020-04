Nessun gitante nel Parco nazionale dell'Alta Murgia a Pasqua e Pasquetta

Si temeva una forte presenza di persone nell’area protetta murgiana, tradizionalmente meta delle gite fuori porta nel periodo pasquale, invece nelle giornate di domenica e di lunedì i Carabinieri coordinati dal Maggiore Giuliano Palomba del Reparto Parco Nazionale dell’Alta Murgia di Altamura durante il normale servizio di sorveglianza hanno incrociato solo pochissime persone. Vuoti i complessi boscati e le seconde case, chiusi come da disposizioni governative gli agriturismi.

Incisivi, infatti, sono stati i controlli posti in essere da tutte le Forze dell’Ordine nei centri abitati e determinante è stata la presa di coscienza e di responsabilità da parte dei cittadini.

A fronte di un costante presenza dei Carabinieri Forestali nel Parco solo due sono state le persone sanzionate. Domenica è stato fermato un sportivo allontanatosi diversi chilometri della propria dimora abituale mentre faceva jogging, lunedì invece il soggetto controllato non ha saputo fornire alcuna giustificazione della sua presenza in loco. A carico dei due sono state elevate sanzioni amministrative pari ad un massimo di 3000 euro per il primo e di 4000 euro per il secondo poiché munito di automezzo.