Sostegni a settore lattiero-caseario, Damascelli: “Regione e governo passino dalle parole ai fatti"

“Finanziamento diretto agli allevatori, pari a due centesimi per litro di latte prodotto, per almeno due mesi, per un impegno di spesa per le casse regionali di un milione di euro. E un sostegno per i trasformatori che effettuano lo stoccaggio della cagliata e che producono con latte nostrano, comprato a prezzi ante Covid-19. Sono queste le proposte emerse e condivise dalla filiera lattiero-casearia durante il tavolo che si è tenuto ieri, per trovare soluzioni d’emergenza per superare questo periodo di crisi. Una riunione che fa seguito alla presentazione della mia proposta di legge regionale che prevede interventi straordinari in favore degli allevatori e che ho integrato per stanziare aiuti anche per i trasformatori, redatta raccogliendo quanto emerso dal primo tavolo di filiera che ha avuto luogo il 26 marzo scorso, sua mia richiesta. Ora Emiliano, che ha partecipato alla video conferenza di ieri ed ha preso atto dell’urgenza di sostenere il settore, acceleri le procedure amministrative e condivida la proposta di legge che ho presentato il 1° aprile scorso. Inoltre, chiedo che la mia pdl sia posta subito all’ordine del giorno di Commissioni e Consiglio regionale. Ma non solo: Emiliano, da assessore al ramo e coordinatore di tutti gli assessori all’Agricoltura in sede di conferenza Stato-Regioni, solleciti il Governo nazionale a fare la sua parte con interventi concreti e immediati per allevatori e trasformatori, per il momento solo annunciati. E la ministra Bellanova preveda l’acquisto di cospicui quantitativi di prodotti lattiero-caseari pugliesi, da destinare al banco alimentare per le famiglie indigenti”.

Questo il contenuto della nota del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli.