Abbaticchio: 'Continuano i lavori pubblici e le iniziative a sostegno dei più fragili'

Nella periodica diretta Facebook, il sindaco Abbaticchio fa il punto sui casi che risultano positivi al Covid-19 nella nostra città e parla anche dei lavori pubblici che sono in corso e di quelli che riprenderanno a breve, dopo essere stati sospesi.

«A Pasqua e Pasquetta i bitontini hanno dato una bella risposta – apre la diretta il primo cittadino –, con comunque parecchi controlli in campo da parte delle forze dell’ordine: la popolazione ha risposto alla grande, dando una risposta concreta. Ripeteremo l’esperimento per il 25 aprile e 1° maggio, lasciando solo il servizio a domicilio.

L’aggiornamento della situazione contagi è invece la seguente: 5 persone sono risultate positive nelle loro abitazioni e una persona anziana è stata ricoverata. Abbiamo perso una persona molto importante per la società civile, Vincenzo Schiraldi: abbiamo dichiarato lutto cittadino perché ha dedicato gran parte della sua vita alla nostra città, verrà il momento in cui lo ricorderemo in manifestazioni pubbliche.

È innegabile che la situazione appare migliore di quanto abbiamo cominciato questa difficilissima esperienza, non mi fermo finché non vedo il dato zero su numero di positivi e ricoveri. Per quanto riguarda l’emergenza, i buoni spesa sono stati sospesi al termine della seconda scadenza del banda a causa di esaurimento dei fondi: stiamo facendo verifiche. Contiamo più di 2000 famiglie in assistenza di pacchi a domicilio e ci sono ancora famiglie non raggiunte perché le pratiche sono in lavorazione, chiudiamo di chiudere in questa settimana. Le linee telefoniche sono state subissate di chiamate e si sono intasate, potete continuare a contattarci.

Il fatto di non avere più assembramenti nelle piazze sta portando effetti positivi sul nostro territorio. Continueremo con l’acquisto di derrate alimentari, con l’iniziativa “Ristoacasa” e col servizio mensa, tutti strumenti utili per far fronte a questa emergenza».

Abbaticchio quindi espone i progetti che partiranno a breve, sia a livello che comunale che come Città metropolitana: «Per la prospettiva futura stiamo lavorando parallelamente su questo, su come la mappa sociale cambierà in tutta la Puglia e in tutta la Città metropolitana di Bari. Molte attività potranno riaprire ma con regole totalmente nuove. Anche per le persone disoccupate potrebbero aprirsi delle prospettive, il comune non è una fabbrica che produce posti di lavoro ma deve essere vicino al tessuto imprenditoriale di piccola e media imprese che garantisce lavoro. Nelle prossime 48 ore verrà presentata un’app per sostenere il servizio a domicilio delle nostre attività. Faccio un appello ai proprietari immobiliari di Bitonto: cercate di rinegoziare i termini dei fitti per attività commerciali, è sintomo d’intelligenza per non perdere l’introito. Le mascherine sono rintracciabili perché molte aziende stanno riconvertendo la loro produzione, soprattutto per le persone più disagiate. I tamponi non dipendono dal comune, non facciamo altro che pressare per velocizzare le procedure, ampliandone la fruizione».

Tocca poi al punto sui lavori pubblici, in corso e quelli a breve-medio termine: «L’installazione di fibra ottica sta continuando perché consentita, l’azienda ripristinerà le strade dopo l’esecuzione dei lavori. Il 5G è un’attività di sperimentazione prevista per legge e su cu il comune non può intervenire, il ministero non prevede criticità, ascolteremo le disposizioni sanitarie. Continueranno anche i lavori a led: oggi abbiamo approvato una variante di opere che cambia l’aspetto di parecchie strade principali, tra cui piazza Cattedrale e via Matteotti».

«Invito i cittadini che hanno già delle agevolazioni a non alzare la voce – è l’invito finale di Abbaticchio – perché andrebbero a discapito a chi ha veramente bisogno. Non voglio fare nomi e cognomi ma mi rivolgo anche ai miei colleghi politici: almeno in questo periodo non rincorrete la pancia di persone che non hanno bisogno, siate più responsabili, collaboriamo così ognuno avrà fatto la sua parte politica».