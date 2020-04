Contadini in gabbia e raccolti in malora

Migliaia e migliaia di contadini pugliesi confinati in casa come agli arresti domiciliari. E fermati, o anche pesantemente sanzionati dalle forze dell’ordine, se beccati a tentare di andare nei loro poderi fuori porta per pratiche agricole o a prendere i frutti del loro lavoro a raccolto pronto. E non stiamo certo parlando di coltivatori di marijuana ma, insieme agli altri, persino di quegli “hobbysti” cooptati a “pena sanzioni” se non adempiono “entro aprile” alle pratiche anti Xylella nelle zone di “contenimento” o “cuscinetto”. Ma non altrettanto autorizzati agli spostamenti per “attività indifferibili”, per quanto importanti, non rientrando esse tra i “servizi di pubblica utilità” o “essenziali”. È questo il contenuto della nota a firma del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, su indicazione del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in risposta ai chiarimenti urgentemente invocati dal Presidente Anci Puglia, Domenico Vitto, il 10 u.s. Tentando una spiegazione i parole povere, salvo non essere dipendente di un’azienda o un lavoratore agricolo regolarmente registrato come tale, chiunque possegga terreni o giardini nelle “zone di contenimento” è tenuto, e per Legge, alla cura dei terreni “per eliminare le erbe spontanee su cui vive lo stadio giovanile del vettore del batterio della Xylella” (la cosiddetta “sputacchina”) ma questo non vuol dire, però, che possa ritenersi autorizzato agli spostamenti per altre attività nel suo campo. Con buona pace di un’intera regione con molti raccolti pronti e senza lavoratori stagionali, per non parlare del fatto che una gran parte della nostra produzione è il risultato del lavoro di quel circa 40 % (sugli addetti dell’intero comparto) costituito da una miriade di piccoli proprietari “hobbysti” che, se vogliamo, sono anche l’ingrediente segreto del successo di quelle eccellenze enogastronomiche che sono pure un vanto della Puglia nel Mondo.

Ma allora, ci si chiede, perché vietare - come ha suggerito il gen. Silletti proprio dalle nostre pagine (LEGGI QUI) - di spostare l’isolamento di legge dalle mura domestiche alla campagna, con beneficio di tutti? Davvero difficile credere che agli assessorati a vario titolo, ai centri di studi collegati o università non possa essere venuta in mente una qualche soluzione, anche alternativa a questa, considerando la gravità della situazione in cui versa l’Agricoltura, settore primario dell’economia del Paese. E allora dov’è la spiegazione del perché almeno ricette semplici, come per esempio quelle accennate da Silletti, non trovano applicazione almeno come misure-tampone? Forse a pensar male ci si azzecca, come diceva qualcuno, ma a questo punto la risposta non può che essere nella Politica. E magari in quella Verità che, nomen omen, un giornale che ne ha preso a prestito il nome sta denunciando da giorni parlando di un piano del Governo che, sfruttando questa emergenza Coronavirus, sta cercando di varare una sanatoria per circa 700 mila immigrati, con la comoda scusa della sicurezza e della mancanza di manodopera nei campi, visti i raccolti già pronti e a rischio di andare in malora. Un modo, i classici due piccioni almeno per la sinistra, per costruirsi verosimilmente un gran bacino di voti attraverso questi “nuovi italiani” e rafforzando pure, cosa non da poco, il consenso dei tanti integrazionalisti e globalisti che fanno parte della galassia del suo pensiero.

Tutto questo, oltretutto, senza nemmeno toccare gli alleati pentastellati, che non vedrebbero certo di buon occhio l’idea di andar a reperire i 250 mila lavoratori che mancherebbero all’agricoltura dai “suoi” 2 milioni e mezzo di percettori del reddito di cittadinanza, come la voce “Fuori dal coro” di Mario Giordano suggeriva, appena due giorni fa, nella sua trasmissione. Con un PIL che scenderà del 9 per cento, come tutti gli economisti finanche ottimisticamente concordano, e la conseguente disoccupazione che salirà alle stelle, uno dei pochi settori che probabilmente sarà meno toccato sarà certamente l’Agricoltura, immensa “fabbrica” all’aperto e con “distanziamento sociale” più che garantito. Possibile che il Governo non pensi che questa è una ciambella di salvataggio, piuttosto che altre, da destinare prioritariamente ai sette milioni di italiani poveri che già ci sono, oltre a quelli nuovi che questo maledetto Covid – 19 porterà con sé?