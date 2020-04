Incendio al Palazzetto dello Sport, l’appello di mister Caldarola: «Ora ricostruite»

E ora ricostruire. Eppure, per quanto utopistico possa sembrare, testimoni affermano che sotto quell’ammasso di infissi bruciati, di carcasse annerite e di nuvoloni di fumo scuro a coprirne la vista e la bellezza, un tempo vi era uno dei migliori palazzetti dello sport di tutta la Puglia.

Ne parlano ricordando ancora oggi il suo odore di vita sportiva vissuta. Ne parlano ricordando gli aneddoti, le vittorie, le gioie, le sconfitte, le delusioni, gli apici, i punti più bassi, il pubblico, i riflettori, la storia scritta.

Lo descrivono come un’isola felice, punto di partenza, di crescita e talvolta anche di ritorno per intere generazioni di ragazzi che poi sono riusciti a far carriera all’interno del mondo dello sport, sotto lo sguardo attento ed innamorato di quel padre sportivo scomparso solamente qualche giorno fa, come il presidente Vincenzo Schiraldi.

Quel presidente, talmente innamorato dei suoi ragazzi e della struttura in cui costruivano i loro successi, da pulirla con le proprie forze al termine di ogni gara ufficiale, pur di consegnarla alla città sempre splendente, prima che poi questioni burocratiche irrisolte da anni la rendessero una struttura fantasma.

E allora perché non usare questo incendio come punto di partenza per ridare finalmente luce ad una struttura che ha rappresentato per anni un vanto sportivo di tutta la città, consegnandola, come già ipotizzato qualche giorno fa, alla memoria del presidente Vincenzo Schiraldi?

È questo il pensiero di tanti ragazzi che hanno vissuto quel posto e lo hanno fatto assieme al compianto professore.

Ragazzi, come Michele Caldarola, ex pallavolista neroverde, ed ora allenatore fra l’altro di ASD Volley Bitonto, G.S. Pavic e EDAS Torrevecchia in B1, che in questa intervista esclusiva per i lettori di BitontoLive.it, ci racconta i suoi ricordi da atleta in quel palazzetto assieme al presidente.

«Sul presidente si possono dire infinite cose, tutte buone, ma mi limito semplicemente a ringraziarlo perché se sono quello che sono oggi, io, come tanti altri, lo dobbiamo solo a lui. Fosse stato per me non avrei mai lasciato la mia città e quei colori, ma è stato il primo a spronarmi a farlo, affinché avessi potuto realizzare i miei sogni. Non mi fermerò mai, e lo farò solo per lui, per onorarne la memoria. Molti lo conoscono come presidente di una società sportiva, pochi come uomo. Non sanno quante volte abbia sacrificato tutto se stesso, soprattutto a livello economico, pur di mantenere ed onorare tutti i suoi impegni. E poi, è inutile che vi dica quanto amava quel palazzetto dello sport. Lui aveva contribuito a costruirlo, acquistando il Taraflex (pavimentazione sportiva) e talvolta, era lui a passare la lucidatrice per lasciarlo pulito alle alte società. Questo, fa capire chi era il presidente e cosa era il palazzetto dello sport per tutti noi.»

Quel palazzetto dello sport, vittima ieri di un vile ed ingrato incendio: «Come si può danneggiare una struttura che per anni ha rappresentato una casa per tutti gli sportivi? È come vedersi togliere un pezzo di vita. Lì ho i ricordi più belli come la convocazione in C1, l’esordio nella gara decisiva e la vittoria che ci ha consentito di conquistare la serie B2, così come non dimentico gli anni in cui la femminile svolgeva campionati al vertice, e ne ero anche l’allenatore. Ricordo di esserci entrato ragazzo e di esserne uscito uomo, ma di essermi sentito sempre piccolo al suo cospetto. Più di tutto, ricordo gli spogliatoi enormi, il corridoio che intercorreva fra loro ed il campo. E poi ricordo i riflettori, il pubblico, il calore, la loro spinta motivazionale. Era tutto magnifico, e non basteranno le fiamme a portarceli via come ricordi.»

Michele Caldarola lancia infine, il proprio personale appello, che poi, è un po’ quello di tutti gli amanti dello sport in questa città: «Per quanto brutta sia come immagine, vederlo fumante, perché una volta per tutte non sfruttiamo questa barbarie per trasformarla in qualcosa di buono? Sarebbe l’occasione buona che chi di competenza si metta seduto ad un tavolo, si studino le varie soluzioni e poi finalmente si parta con dei lavori che lo rimettano a nuovo e ne ridiano il lustro ed il vanto che aveva negli anni addietro. Perché credetemi, giocare al palazzetto dello sport col pubblico, è un qualcosa che solo chi l’ha provato può descrivere. E privare tutti i ragazzi di questa emozione, è forse questo il vero atto vandalico».