Coldiretti Puglia, appello ai Prefetti: “Campagne in tilt per difficoltà trasporto operai agricoli"

Appello ai Prefetti del 6 provincie pugliesi con cui Coldiretti Puglia ha segnalato l’esigenza di garantire il trasporto degli operai agricoli di nazionalità italiana e straniera nei campi, assicurando continuità al regolare svolgimento dell’attività agricola, nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento del Coronavirus.

“Sia nell’attività di messa a dimora delle piante, sia nelle conseguenti lavorazioni, che nelle campagne di raccolta in atto dei prodotti ortofrutticoli e fra qualche settimana di ciliegie, asparagi, grano, patate, pomodori, uva da tavola, le imprese agricole hanno la necessità di condurre al lavoro un numero ingente di operai agricoli, utilizzando furgoni, pullman noleggiati e mezzi privati. Per le linee guida del Ministero dei Trasporti, dove non sia possibile garantire la distanza di scurezza, gli operai devono essere dotati di mascherine e guanti. Alcune nostre aziende si sono dotate anche di termo scanner per la rilevazione della temperatura dei lavoratori”, spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. “Sta accadendo, invece, che nell’attività di controllo le misure di sicurezza adottate per le forze dell’ordine non sia sufficienti. Le campagne non si possono fermare e per garantire il cibo Made in Puglia alle famiglie è necessario che la manodopera possa raggiungere il luogo di lavoro. Occorre intervenire al più presto per sopperire alla mancanza di manodopera stagionale e non pregiudicare la fornitura di generi alimentari a negozi e supermercati rimasti aperti come previsto dai provvedimenti del Governo”, insiste il presidente Muraglia.

Le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, adottato Il 14 marzo 2020 relativo a tutti i settori produttivi – specifica Coldiretti Puglia - pur prescrivendo di osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro, specifica che laddove non sia possibile i passeggeri devono dotarsi di apposite protezioni, come mascherine e guanti.

“Nei campi lo scenario è aggravato proprio dalla carenza di personale che sta rallentando o azzerando le fasi di raccolta in pieno campo e in serra di prodotti deperibili e il problema del trasporto sta aggravando lo scenario. La nostra Puglia agricola conta il 22% delle giornate di lavoro in agricoltura sul totale nazionale con 100mila operai agricoli, un mercato del lavoro di grande valenza da tutelare e semplificare. Gli imprenditori agricoli non possono farcela da soli e la mancanza di personale manda in tilt le attività aziendali. La filiera agroalimentare non può fermarsi proprio in questo momento in cui i consumatori sono in fila proprio per acquistare gli alimenti base della dieta”, aggiunge Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia.

L’approvvigionamento alimentare - sottolinea la Coldiretti - è assicurato in Puglia grazie al lavoro di oltre 100mila aziende agricole e stalle, più di 5mila imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza, i vincoli, le difficoltà economiche e gli ostacoli oggettivi all’operatività, dalla ridotta disponibilità di manodopera ai blocchi alle frontiere per i trasporti con l’88% delle merci che in Italia viaggia su gomma.