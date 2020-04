Il Comune di Bitonto promuove servizio di consegna a domicilio di libri e articoli di cartoleria

Una nuova iniziativa del Comune di Bitonto per limitare la necessità di spostamenti dei cittadini in questi giorni di emergenza sanitaria per il Covid-19.

Come è noto, il dpcm 10 aprile 2020 ha inserito tra le attività commerciali consentite la vendita di libri e prodotti di cartoleria. Per questo l’Assessorato alla Pubblica istruzione, puntando a valorizzare la collaborazione tra commercianti, associazioni di volontariato e cittadini, ha pensato di istituire un servizio di consegna a domicilio di libri, testi scolastici, articoli di cartoleria, materiali didattici digitali e altro materiale per lo studio e la formazione, a beneficio di minori, studenti e famiglie, che quindi potranno evitare di recarsi fisicamente in libreria o cartoleria per gli acquisti.

Il servizio sarà garantito grazie alla collaborazione offerta dalla locale associazione di volontariato “Amici del Cuore Giuseppe Albi”, che si occuperà di tutte le fasi, dalla raccolta delle richieste alla consegna direttamente a casa dei richiedenti con possibilità anche di pagamento on-line, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni sanitarie anti-contagio.

I titolari degli esercizi commerciali interessati ad aderire all’iniziativa sono invitati a rispondere all’avviso pubblico lanciato dal Comune di Bitonto (consultabile in allegato), comunicando la propria disponibilità con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo d.felline@comune.bitonto.ba.it, nel quale andranno indicati la denominazione dell’esercizio commerciale, l’indirizzo e un referente di contatto (nome e recapito telefonico).

L’elenco di librerie, cartolibrerie e cartolerie aderenti sarà pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Bitonto e costantemente aggiornato.