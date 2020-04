'Cuore di nonno videochiamami', ecco la campagna dell’associazione 'Amici del cuore'

Il progetto 'Cuore di nonno videochiamami' promosso dall'Associazione Bitontina 'Amici del Cuore - Giuseppe Albi', vede come protagonisti una fascia particolarmente colpita dall’emergenza sanitaria coronavirus: gli anziani. Specie gli ospiti delle residenze per anziani (Rsa, Rssa). Per tutelare la loro salute sin dall’inizio i dirigenti hanno vietato l’accesso di familiari e amici dall’esterno, quindi sono rimasti soli, privi delle carezze e dell’amore dei propri cari. Sono le nostre madri, i nostri padri, i nostri nonni che, silenziosamente, vorrebbero urlare la propria solitudine. Per questa ragione l'Associazione, che da anni si occupa di sociale, ha deciso di destinare una raccolta fondi attraverso la piattaforma online Gofundme, con l'obiettivo di acquistare tablet ed una sonda ecografica wireless per i residenti di "Villa Giovanni XXIII" di Bitonto, struttura convenzionata ASL. Quest'ultima non ha dispositivi a sufficienza per sopperire alla problematica: gli strumenti che si potranno acquistare grazie alla solidarietà di quanti vorranno contribuire, avranno come obiettivo la comunicazione tra gli ospiti ed i loro parenti, ma soprattutto assicurare loro un nuovo percorso di telemedicina. L’obiettivo dell’Associazione è coinvolgere quanti fossero sensibili all’iniziativa, chiedendo la donazione di un importo simbolico e di condividere sui principali canali social il link della campagna, utilizzando l’hastag #courdunonn.

Link dell’iniziativa: https://bit.ly/3eBkmuO

Per chi fosse impossibilitato a donare attraverso il sito ‘Gofundme’, può farlo attraverso bonifico bancario utilizzando la causale ‘erogazione liberale per campagna CUORE di NONNO videochiamami’, intestato all’ Associazione Bitontina Amici del Cuore “Giuseppe Albi” – OdV

Iban: IT08R0335901600100000154118

Indicare l’indirizzo e-mail per l’invio della relativa ricevuta per erogazione liberale.