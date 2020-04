Al Fablab Bitonto un corso gratuito di modellazione solida in 3D

Un corso gratuito di modellazione solida in 3D.

Lo propone in modalità webinar il Centro Tecnologico FabLab Bitonto nell’ambito del progetto di cooperazione “CROSS THE GAP – ACCESSIBILITY FOR SOCIAL AND CULTURAL INCLUSION”, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020.

Il percorso formativo si occuperà della modellazione solida per la realizzazione di modelli virtuali, concentrandosi in particolare sul centro antico della città di Bitonto, del quale è prevista la costruzione del plastico in scala con stampa 3D.

Per la realizzazione del corso il Centro Tecnologico FabLab Poliba si avvarrà della collaborazione di un esperto in beni monumentali: il progetto CROSS THE GAP, di cui è capofila il Comune di Bitonto, si pone, infatti, l’obiettivo principale di favorire l’accessibilità ai beni culturali, includendo cittadini con disabilità e con bisogni speciali.

Il percorso formativo di modellazione solida avrà una durata di 60 ore, distribuite in 10 giornate dal 4 al 15 maggio con due sessioni giornaliere (dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 20).

Per maggiori informazioni e iscrizioni occorre contattare direttamente il Centro Tecnologico Interprovinciale di Fabbricazione Digitale (080.3736260 - info@fablabpoliba.org).

Gli iscritti riceveranno successivamente una mail con i dettagli di ogni incontro e le modalità di accesso alla meeting room.