25 aprile, ha senso ancora festeggiarlo? Ora, e sempre, sì!

E' il 25 Aprile 2020. Certamente una data da ricordare, non solo per la Festa della Liberazione ma anche per la (delicatissima) fase di transizione che la nostra Italia sta vivendo a causa della Pandemia, dove ci prepariamo ad affrontare una graduale e cauta riapertura e nella speranza di poter presto ritornare alle nostre vite, alla nostra semplice quotidianità (di cui solo adesso comprendiamo l'inestimabile valore) e con il desiderio di porre la parola "Fine" alla lunga lista dei morti per il contagio.

Ma in questo contesto, certamente non privo di incertezze e dubbi - anche a causa dell'instabile situazione economica che tutti stiamo vivendo - è realmente importante festeggiare il 25 Aprile? Ha ancora senso festeggiare la Vittoria della Libertà in uno dei più drammatici episodi della Storia?

Siamo oramai chiusi in casa da quasi 2 mesi, in uno stato di quarantena che ci ha privato delle più semplici libertà costituzionali (e che tanto ci sembravano banali e scontate prima dell'incubo del Covid-19) per poter limitare il più possibile il numero dei contagi e il dilagare dell'epidemia, con un contesto politico che ci appare non uniforme e certamente poco collaborativo da parte di determinate ideologie politiche che magari sfruttano questa drammatica circostanza per vile propaganda.

Mai come adesso il 25 Aprile deve diventare una Festa di Liberazione, una Festa per ricordare non solo i valori dell'Antifascismo (valore estremamente fondamentale per la nostra Costituzione) ma anche la conseguente Libertà, sempre più importante in un momento storico in cui è limitata, dove assistiamo a una perenne critica e propaganda (che fa pensare lontanamente alle opere di Orwell e Huxley, all'orrore di una distopica dittatura) da parte di alcune personalità del mondo politico che manifestano scarsa sensibilità costituzionale, incoerenza e con atteggiamenti che hanno ricordato la buia era del Fascismo, bestia detrattrice di tutte le forme di libertà, il cui ricordo non deve assolutamente permetterci di regolarizzare all'interno di un tessuto sociale e culturale atti vili e antidemocratici.

Mai come Oggi abbiamo il dovere di aggrapparci al valore vitale della nostra Libertà e di difenderla, di riflettere, capire e comprendere appieno sul valore della nostra quotidianità, della vita di tutti i giorni prima del Coronavirus e come questa sia stata possibile solo grazie all'Impegno e all'Unità di tutte le ideologie politiche che hanno contribuito alla Resistenza, all'importanza della lotta per la libertà e per i Diritti costituzionali, fondamentali per l'Uomo e per la loro difesa.

Ecco perché festeggiare, ora e sempre, il 25 Aprile.