Tre tablet donati dall’associazione 'Just Imagine' a piccoli studenti in condizioni di disagio

In questo momento di emergenza sanitaria anche l’associazione “Just Imagine” ha dovuto rinunciare – per i Decreti in vigore - all’annuale appuntamento con i matinée cinematografici destinati ai più piccini con gli istituti scolastici di Bitonto, Mariotto, Palombaio e Palo del Colle.

Non ha però fatto mancare la propria presenza e vicinanza nei confronti dei piccoli studenti meno fortunati che avevano bisogno di un supporto concreto per far fronte alla didattica a distanza.

Per questo l’associazione ha inteso acquistare tre tablet, compresi di custodia protettiva, del valore economico di 500 euro. “Il nostro dono – commenta la presidente, Viviana Minervini – è stato rivolto a bambini che frequentano la scuola primaria in stato di indigenza famigliare. Abbiamo deciso di reinvestire una parte dei fondi comunali che hanno finanziato le nostre attività dello scorso anno, al fine di far tornare quel sostegno di Palazzo Gentile a casa degli stessi cittadini”.

“Che i gesti di bontà si possano moltiplicare – conclude – e possano diventare contagiosi. Ringrazio tutti i soci – Carmelo Bacco, Domenico Saracino, Pierfrancesco Uva e Giovanna Delvino – per aver portato avanti questa iniziativa dell’associazione che ha donato sorrisi e felicità a casa dei più piccini”.