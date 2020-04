I cimiteri comunali riapriranno il 4 maggio, garantendo le misure di sicurezza sanitaria

I cimiteri a Bitonto riapriranno il 4 maggio con la garanzia di idonee misure per la sicurezza dei visitatori.

Lo stabilisce l’ordinanza (n. 156/2020) firmata in serata dal sindaco Michele Abbaticchio, che prende atto del provvedimento adottato in giornata dal Presidente della Regione, Michele Emiliano, contenente, tra le altre, una misura relativa al possibile ripristino dell’accesso del pubblico ai cimiteri in tutto il territorio pugliese.

La disposizione regionale è, comunque, subordinata alla possibilità per i Comuni di adottare idonee misure organizzative, tali da evitare l’assembramento di visitatori, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di mascherina e guanti.

Nei cimiteri comunali sono già in corso in questi giorni una serie di interventi, funzionali alla riapertura di lunedì 4 maggio, programmata indipendentemente dall’ordinanza regionale in base a quanto stabilito dal dpcm 26 aprile 2020, che dovrà avvenire in piena sicurezza per gli operatori e i cittadini.

“Nei prossimi giorni saranno completati - spiega l’assessore ai servizi cimiteriali Marianna Legista - i programmati interventi di pulizia e sanificazione dei viali e delle cappelle (comunali e confraternali) e quelli di diserbo e sistemazione delle aree verdi infestate da erbacce. Gli uffici sono al lavoro anche per l’adozione di idonee misure organizzative per il controllo della regolarità dell’afflusso alle aree cimiteriali e dell’osservanza delle misure di distanziamento sociale e di prevenzione sanitaria obbligatorie per tutti nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus”.

L’accesso del pubblico - si precisa nell’ordinanza - potrà avvenire dall’ingresso principale (2° cancello) in fondo a Viale Due Cappelle; l’uscita obbligata per tutti è invece prevista dal 1° cancello su via Traiana.

Il cimitero di Bitonto sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18 (dalle 7 alle 13 domenica e giorni festivi); a Palombaio e Mariotto apertura mattutina dalle 9 alle 12 (dalle 8 alle 12 domenica e giorni festivi) con aperture pomeridiane il mercoledì e il sabato dalle 15,30 alle 17,30.

“L’auspicio - sottolinea il sindaco Michele Abbaticchio - è che anche in questa delicata fase di graduale riapertura della vita comunitaria i bitontini confermino maturità e responsabilità, rispettando le regole anti-Covid con un comportamento improntato alla prudenza e alla moderazione a tutela della salute di tutti”.