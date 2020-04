Da lunedì chiusura parziale a traffico veicolare per alcuni tratti di via Matteotti e via Repubblica

Chiusura al traffico veicolare di alcuni tratti “caldi” di via Matteotti e via Repubblica in determinate fasce orarie. Sono queste le misure adottate dall’amministrazione comunale per cercare di ridurre le possibilità di contagio dal prossimo 4 maggio.

Ad annunciare le nuove misure di mobilità è il sindaco Michele Abbaticchio sui suoi canali social.

“Il Covid ci obbliga a ripensare a un nuovo modo di vivere e ricorrere in modo ossessivo all'autoveicolo per spostarsi in centro non è una soluzione – scrive il primo cittadino. Ognuno di noi inizi a pensare al proprio quartiere, alla parte di città vissuta, come un punto di riferimento. Le strade e le aree più estese siano appannaggio del pedone, non delle auto, affinché le distanze sociali possano essere mantenute facilmente. Gli stretti marciapiedi di arterie storiche della Città non consentono, in caso di alta concentrazione, di conservare le suddette distanze”.

“Ecco perché da lunedì – continua Abbaticchio –, complici azioni di mobilità sostenibili previste nel Piano Urbano adottato, inizieremo una sperimentazione in tratti "caldi" di via Matteotti, dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,00 nel tratto compreso tra piazza Della Noce e via Logroscino e via Repubblica, tratto compreso tra via Verdi e via Giuseppe Garibaldi. Sono consentiti gli attraversamenti da via Martucci Zecca a via Cioffrese e tra via Laudisi e Anita Garibaldi. Quindi dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,00 nei pressi di via Matteotti (e in generale nel centro cittadino) o si va a piedi rinunciando all'auto o si sceglie di andare in auto in orari di prima mattina o in serata dopo le 19, o nella prima fascia del pomeriggio”.

“Il tutto per evitare di farvi e farci sottoporre a scene come quella in foto – conclude il primo cittadino –, invitando tutti a muoversi nell'ambito, per quanto possibile, della porzione di territorio più vicina alla propria casa”.