Emergenza Covid-19: allungata al 16 maggio la sospensione delle strisce blu

1° maggio, GD organizzano 'Le radici del lavoro': dialoghi con Palmisano, Martina e Lacarra

Per la Festa dei Lavoratori i Giovani Democratici di Bitonto promuovono l’evento “Le radici del lavoro”, convinti che oggi, in un momento di piena crisi del Paese sia necessario da parte dei giovani interessarsi, interrogarsi e formulare idee per il futuro. Impegneremo l’intera giornata