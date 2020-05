Abbaticchio: "Buona festa del primo maggio per l'anno prossimo: speriamo lo sia per tutti"

Un primo maggio insolito, da passare ancora chiusi in casa, senza manifestazioni nè eventi in cui poter festeggiare.

Ecco allora il messaggio del sindaco Michele Abbaticchio, alle porte dell'inizio della Fase 2:

“Sono molto triste.

La festa del lavoro, il primo maggio, suona oggi come una nota lontana in una valle solitaria.

Nulla da festeggiare, nulla per incontrarsi, nulla per cui sorridere se non il dato positivo del ridotto numero dei contagiati nella nostra Comunità.

Ma da lunedì prossimo le tante riaperture concesse proprio per difendere, paradossalmente, quel diritto al lavoro (che in pandemia non si riesce spesso ad abbinare al diritto alla salute) rischiano di vanificare tutto.

Perché questo accadrà se almeno la maggioranza di noi (sulla unanimità alzo ormai bandiera bianca) non si renderà conto che la libertà concessa in tante situazioni non può essere esercitata tranquillamente.

Le forze dell'ordine non potranno fare più nulla al posto nostro.

Siamo noi che dobbiamo usare sempre guanti e mascherine, anche se non siamo obbligati;

noi dobbiamo uscire il meno possibile restando quanto più vicini a casa, anche se non siamo obbligati;

noi dobbiamo far uscire i bambini solo per attività motoria e il meno possibile, in zone isolate, anche se non siamo obbligati;

noi dobbiamo camminare in aree piu aperte e vaste possibili per fare commissioni che non possiamo attuare con servizi a domicilio, anche se non siamo obbligati;

noi dobbiamo lavorare con i dispositivi di sicurezza ma mantenendo le distanze sociali sorridendo con gli occhi e smettere di guardare cosa fanno gli altri.

Perché non esiste equità da parte mia o di altre autorità nel diritto alla salvaguardia della propria salute: possiamo difenderla solo noi, da lunedi più che mai, comportandoci al meglio possibile.

Ricordando che quello che accade non è colpa del vicino di casa, di un complotto Internazionale o del Comune.

È solo una terribile prova che dobbiamo affrontare, a distanza, insieme.

Abbiamo troppe cose da condividere per non farlo.

Buona festa del primo maggio per l'anno prossimo: speriamo lo sia per tutti".