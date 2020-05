Lunedì 4 maggio riapre lo Spazio Enel Partner di Bitonto

Da lunedì chiusura parziale a traffico veicolare per alcuni tratti di via Matteotti e via Repubblica

Chiusura al traffico veicolare di alcuni tratti “caldi” di via Matteotti e via Repubblica in determinate fasce orarie. Sono queste le misure adottate dall’amministrazione comunale per cercare di ridurre le possibilità di contagio dal prossimo 4 maggio. Ad annunciare le nuove misure