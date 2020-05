Da domani cimiteri aperti, Abbaticchio: 'Un solo componente per famiglia a turno'

Da domani riaprono i cimiteri comunali di Bitonto e delle frazioni di Palombaio e Mariotto. Lo annuncia il sindaco Michele Abbaticchio su Facebook, ringraziando anche gli operatori Asv per il lavoro svolto.

“Vi abbiamo promesso di averne cura. Lo abbiamo fatto - scrive il primo cittadino dai suoi account social -. Lunedi prossimo (domani, ndr) il cimitero sarà un'area riservata comunale all'aperto accessibile al pubblico. Controllata, con un solo componente per famiglia a turno. Ovviamente parliamo del luogo in cui potremo ricordare i nostri cari. Almeno il Comune deve ricordare che siamo ancora in piena pandemia. Tutti noi, nelle nostre case, dobbiamo curare la nostra salute sapendo che dipende, proporzionalmente, dalle uscite inutili che decidiamo di fare ”.

Ville, parchi e luoghi sportivi rimangono invece chiusi.