Fase 2, permessa la celebrazione dei funerali con massimo 15 persone

Da oggi, lunedì 4 maggio, comincia ufficialmente in tutta Italia la cosiddetta “Fase 2”.

Tra i provvedimenti intrapresi dal Governo, rientrano anche alcuni aspetti religiosi: in particolar modo viene permessa la celebrazione dei funerali in chiesa o in spazi aperti, nei pressi della chiesa o al cimitero, con o senza celebrazione liturgica, con una partecipazione massima di 15 persone.

Riportiamo di seguito le disposizioni dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, che vanno a complementare la nota della Cei pubblicata nei giorni scorsi.





“Il parroco concordi con la famiglia del defunto la scelta del luogo (chiesa, spazio all’aperto o cimitero) e del rito (Santa Messa o solo Liturgia della Parola).

È vietato ogni corteo, sia verso la Chiesa che verso il Cimitero. Tutta la celebrazione deve compiersi in un unico luogo, compresa l’Ultima Raccomandazione e il Commiato.

Si dovrà informare la famiglia del defunto che alla celebrazione potranno essere presenti massimo quindici persone da loro preventivamente individuate e invitate. Ricordando l’obbligo di rimanere a casa per chi avesse temperatura corporea oltre i 37,5°C o altri sintomi influenzali, si ribadirà di non accedere comunque alla chiesa e di non partecipare alle celebrazioni esequiali a chi è stato a contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti.

In ogni caso, i fedeli dovranno indossare le mascherine e non si dovranno distribuire sussidi cartacei né per la liturgia né per il canto.





Alcune indicazioni in caso di celebrazione della Messa:

- La particola grande, tenuta in mano dal celebrante, sarà interamente da lui consumata.

- Il celebrante indosserà la mascherina e curerà l’igiene delle mani immediatamente prima di distribuire l’Eucaristia.

- Le distanze di sicurezza verranno mantenute anche durante la distribuzione dell’Eucarestia, si muoverà solo il celebrante raggiungendo ciascuno al proprio posto.

- I fedeli rimuoveranno la mascherina per ricevere l’Eucarestia che sarà distribuita esclusivamente sulla mano.

- Durante tutta la celebrazione, le particole destinate ai fedeli saranno sempre coperte da un panno o altra copertura adeguata.

- Si eviterà lo scambio della pace e la processione offertoriale.

Al termine di ogni celebrazione si dovrà favorire il ricambio dell’aria ed effettuare una pulizia delle superfici che entrano a contatto con i fedeli (panche e sedie) con idonei detergenti ad azione antisettica.

I posti da occupare saranno debitamente contrassegnati per garantire il rispetto della distanza stabilita. A tale riguardo, per favorire l’adeguata distribuzione dei fedeli nella chiesa, si sta provvedendo alla preparazione e distribuzione, per ogni parrocchia e chiesa ad essa appartenente, di segnaposti da collocare sui banchi per indicare il posto da occupare. Appena pronti, saranno consegnati ai parroci delle chiese madri dei paesi e ai vicari zonali della città di Bari, che provvederanno alla distribuzione, con questo criterio: 100 segnaposti per le chiese parrocchiali, 50 per le altre”.