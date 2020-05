'Wel.Com.E. Lab' non lascia sole le famiglie fragili nel momento di emergenza

Un momento difficile, soprattutto per le famiglie più fragili del nostro territorio. Ma progetti, educatori e risorse umane e tecnologiche non hanno fatto mancare il loro prezioso apporto. Il partenariato del progetto “WEL.COM.E. Lab – Laboratori di Welfare di/per Comunità Educanti”, coordinato dalla cooperativa sociale Occupazione e Solidarietà e finanziato da Impresa sociale Con i bambini, in risposta all’iniziativa “Resto a casa ma imparo ugualmente” lanciata da “Con i bambini”, ha supportato le scuole coinvolte nel progetto nel far fronte alle criticità legate all’emergenza sanitaria ed all’implementazione di azioni di Didattica a Distanza.

Per questo si è attivata la fornitura, dopo la ricognizione dei fabbisogni delle famiglie, in comodato d’uso gratuito agli studenti, di 61 tablet e 56 dispositivi/sim per connessioni Internet. Gli strumenti forniti, al termine dell’anno scolastico, verranno donati alle scuole per essere utilizzati sia alla ripresa dei laboratori in presenza, sia, oltre il termine del progetto, per le esigenze scolastiche.

Inoltre, sono stati messi a disposizione degli studenti più fragili educatori professionali per supportare le esigenze socio-educative; si è attivata – non da ultimo – una piattaforma di socializzazione “Welcome lab@casa” per la condivisione di materiali educativi collegati alle tematiche dei percorsi laboratoriali EDU Lab, che vedono coinvolti i minori inseriti nel nostro progetto.

E sempre in temi di laboratori, se ne è attivato uno a cadenza settimanale in cui, oltre 80 minori, partecipano ad incontri di carattere educativo e di socializzazione, attraverso la piattaforma di videoconferenza, incontrando gli esperti e realizzando le attività sotto la guida in remoto dei nostri operatori. È una occasione in cui i bambini possono vivere momenti di socializzazione diversi, in maniera stimolante e creativa, anche con i loro genitori, coinvolti nelle attività.

Le scuole coinvolte sono: il 1°CD “N. Fornelli” di Bitonto; il 1° CD “don Bosco” di Triggiano (per i laboratori); il 27 CD “Duca d’Aosta” di Bari e l’IC “Manzoni Poli” di Molfetta.

I partner direttamente coinvolti, al momento, in questa operazione sono: