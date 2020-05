Festa patronale, organizzati eventi in streaming ed iniziative social

La fase di pandemia che stiamo vivendo impedisce quest’anno la realizzazione della tradizionale festa popolare in onore della Vergine Immacolata, patrona della nostra città.

Nella consapevolezza che tale Festa segna pur sempre la vita di una comunità, pur se costretti a rinunciare ai tradizionali fasti e luoghi gremiti, non volendo far passare nel più assoluto silenzio il giorno del miracolo, si sono prefigurati alcuni momenti per solennizzare tale memoria.

Per tenere uniti gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori e continuare a guardare al futuro, si è previsto un duplice concorso atto a spronare la loro fantasia e creatività: un concorso di tipo letterario, con la presentazione di un racconto sul tema: “Descrivi il miracolo dell’Immacolata Concezione del 26 maggio 1734”, ed un concorso incentrato sul disegno con il Giò Madonnari 2020 organizzato dalla cartolibreria Atlante sul tema: “Il mio bellissimo paese vestito a festa”. A ciò si è aggiunto un concorso riservato alle famiglie che allestiscono i tradizionali altarini mariani: non potendo realizzarli lungo l’asse viario potranno farlo all’interno della propria abitazione, lasciando acceso un lumino sul balcone per tutta la notte tra il 25 e il 26 maggio. Le foto delle realizzazioni dei suddetti concorsi verranno caricate e rese note per un ideale abbraccio corale sulla pagina Facebook del Comitato.

Per il giorno 25 maggio alle 8.30 nel Santuario dei Santi Medici presso l’altare del miracolo sarà celebrata da don Gianni Giusto, vicario vescovile, e da don Vito Piccinonna, rettore del Santuario, una Santa Messa, mentre la sera alle 20.30 ci sarà una accensione luminosa di Porta Baresana e alle 21 nella Cattedrale ci sarà una veglia mariana animata da don Rocco Priore, vice parroco della Cattedrale, e dai giovani sul tema “Maria e la Chiesa, una sola Madre”.

Per il giorno 26 maggio alle 8 a Porta Baresana lo scoprimento del quadro del miracolo annunciato dallo scampanio delle chiese di Bitonto. A seguire una invocazione alla Vergine da parte di don Ciccio Acquafredda, parroco della Cattedrale, la recita della “Preghiera alla Vergine” di Dante con Raffaello Fusaro e l’esecuzione del canto del Magnificat con il soprano Anna Lacassia. Alle 19 in Cattedrale Messa solenne presieduta da Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto, con la partecipazione dei parroci della città e l’accompagnamento musicale della Schola Cantorum della Cattedrale.

A seguire la consegna delle chiavi della Città alla Patrona da parte del sindaco; il recital “… sempre pronta a darci una mano, a contagiarci della sua speranza … preghiera a Maria” con voce recitante di Raffaello Fusaro, un omaggio lirico-corale a cura del coro lirico Città di Bitonto, la premiazione del concorso letterario riservato agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori. Nell’atrio dell’Episcopio avverrà la esposizione e premiazione dei disegni dei bambini partecipanti al Concorso Giò Madonnari 2020.

Nel rispetto delle attuali forme di cautela e di restrizione per la sicurezza comune, non potendosi configurare assembramenti di persone, la celebrazione delle Messe, la Veglia mariana e lo scoprimento del quadro potranno essere seguiti via streaming su canali televisivi. Di qui l’invito rivolto a tutti a rispettare le norme cautelari con fermezza e saggia prudenza.