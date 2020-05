La Supplica alla Madonna del Rosario in diretta tv

Venerdì 8 maggio, nel giorno in cui si ricorda il patrocinio della Vergine Maria sull’Ordine dei Frati Predicatori e l’inizio della costruzione della Basilica di Pompei (1876), l’Arciconfraternita del SS. Rosario rinnoverà l’affidamento filiale alla Madonna con la recita della Supplica composta dal Beato Bartolo Longo, in comunione con tutta la Chiesa.

A partire dalle ore 11.15, in diretta sull’emittente televisiva Radio Popizz Tv (canale 881 per Puglia e Piemonte, 656 per Lombardia) e in streaming sulla pagina facebook del sodalizio “Arciconfraternita SS. Rosario – Bitonto”, sarà trasmessa dalla chiesa di San Domenico la recita del Santo Rosario Meditato e la Supplica alla Madonna, guidate dal padre spirituale Don Ciccio Acquafredda a porte chiuse. Una preghiera ancora più sentita soprattutto in questo momento segnato dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Sars-Cov-2.