Pasquale Patierno e il suo 'Keat', la tovaglietta innovativa

Si chiama Pasquale Patierno, è un ragazzo 20enne di Bitonto ed ex studente all’Ites “Vitale Giordano” ed è uno dei quattro studenti che presso l’università di Bologna ha ideato “Keat”, una tovaglietta all-in-one pienamente sostenibile dal punto di vista ambientale.

Con questo progetto, insieme ad altri tre coetanei – Matteo Urbini, Luca Zani e Michael Valentini –, Pasquale ha vinto la Business challenge indetta dalla prestigiosa università emiliana. Il prodotto che i ragazzi hanno realizzato, col supporto del professor Riccardo Silvi, permette di ridurre i tempi nell’apparecchiare la tavola. Inoltre l’innovativa tovaglietta permette di inserire al suo interno tutto l’occorrente per consumare un pasto, ossia posate e tovagliolo. Keat è realizzata totalmente in carta compostabile e stampata con inchiostri certificati ed idonei all’uso alimentare, così da generare il minor impatto possibile a livello ambientale e con un importante futuro nel campo del food delivery nel servizio di un pasto in maniera igienica.

Anche il comune di Bitonto aveva intenzione di testare il kit ideato dai ragazzi per utilizzarlo nelle mense scolastiche, acquistando a parte solo bicchiere e piatto, tutto ideato con materiale compostabile. Lo si voleva sperimentare per testarne l’utilità in tempo guadagnato. Poi però il Coronavirus ha avuto la meglio e non se n’è fatto più niente…

La redazione di BitontoLive ha contattato Pasquale Patierno per saperne di più circa questa idea innovativa.





Ciao Pasquale, che ci fai a Forlì?

Mi sono trasferito due anni fa in questa città per studiare economia e commercio, mi aveva subito colpito il piano formativo proposto dall’università. E poi ho il supporto di una zia, che vive qui vicino. Ora sono al secondo anno del percorso triennale.

Com’è nata l’idea della tovaglietta “Keat”?

L’idea è nata vedendo i miei tre amici – Matteo, Luca e Michael – lavorare come rider per locali e pizzerie di Cesena. E così ci siamo chiesti: perché, insieme al pasto, non portare anche una tovaglietta monouso? Ovviamente l’idea è applicabile anche per esempio per gli studenti fuori sede, in un’ottica di risparmio del tempo. Tutto all’insegna di plastic free e compostabilità.

Spiegami meglio il progetto.

La business challenge dell’università di Bologna è stata realizzata in collaborazione con Grafiche MDM, un’azienda che ha supportato in toto il nostro progetto. La tovaglietta quindi si richiude tre volte, è fatta di materiali compostabili al 100% ed è stata anche brevettata.

Vorresti un giorno tornare qui a Bitonto?

Sì, mi piacerebbe tornare per “sfruttare” nella nostra terra le competenze acquisite fuori perché è qui che vorrei realizzarmi a livello professionale.