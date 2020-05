Poche mascherine e nessun controllo a bordo dei treni, la segnalazione di un’utente

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata da un'utente a Ferrovie Nord Barese:

"Signori,

sono a bordo di uno dei vostri treni e vi scrivo per segnalare che molti passeggeri non indossano la mascherina di protezione, o la indossano in maniera scorretta e inefficace, mettendo a rischio la sicurezza di tutti NELLA TOTALE ASSENZA DI CONTROLLO da parte del personale viaggiante.

Senza sottoporre il vostro personale a esposizione ulteriore al rischio di contagio, potreste almeno dare disposizione perché a ogni fermata del treno si faccia un annuncio via altoparlante con l'invito a indossare la mascherina su bocca e naso.

Vi segnalo inoltre che obbligare gli utenti a salire e scendere solo da una porta del vagone, invece che da entrambe, rischia di favorire gli assembramenti invece di evitarli.

Va da sé che vi terrò responsabili di ogni eventuale problema per la mia salute, e quella dei miei congiunti, dovesse derivare da vostre negligenze".