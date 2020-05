Ciechi e ipovedenti, al FabLab un corso gratuito di modellazione e prototipazione di opere d'arte

Il Centro Tecnologico FabLab Poliba di Bitonto propone un corso gratuito di modellazione solida e prototipazione di opere d'arte per una fruizione allargata dell'arte a persone con disabilità visiva (non vedenti e ipovedenti).

Si tratta di una nuova iniziativa realizzata nell’ambito del progetto di cooperazione (finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020) “CROSS THE GAP – ACCESSIBILITY FOR SOCIAL AND CULTURAL INCLUSION”, di cui è capofila il Comune di Bitonto, che ha l’obiettivo principale di favorire l’accessibilità ai beni artistici e culturali, includendo cittadini con disabilità e con bisogni speciali.

La proposta formativa prevede, quindi, un percorso esperienziale, dedicato alla fruizione dell’arte visiva allargata a persone con disabilità visiva, da realizzare attraverso la modellazione solida con successiva prototipazione di opere d’arte mediante la tecnica della traslazione in rilievo dell’immagine.

Il corso sarà erogato in modalità webinar da docenti e tecnici del Centro Tecnologico FabLab Poliba con la collaborazione di un esperto in beni artistici.

Il percorso formativo di modellazione solida avrà una durata di 60 ore, distribuite in 10 giornate dal 18 al 29 maggio con due sessioni giornaliere (dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 20).

Gli interessati potranno iscriversi entro le ore 12 di mercoledì 13maggio 2020, acquistando sulla piattaforma eventbrite il biglietto di partecipazione gratuita al workshop disponibile al seguente link: https://www.eventbrite.it/o/fablab-poliba-centro-tecnologico-interprovinciale-di-fabbricazione-digitale-18031712576.

Gli iscritti riceveranno successivamente una mail con i dettagli di ogni incontro e le modalità di accesso alla meeting room.

Per ogni altra informazione occorre contattare direttamente il Centro Tecnologico Interprovinciale di Fabbricazione Digitale (080.3736260 - info@fablabpoliba.org).