Controlli a bordo dei treni, Ferrotramviaria risponde alle accuse

Lo scorso 8 maggio BitontoLive.it aveva pubblicato integralmente la nota inviata da una lettrice, utente delle Ferrovie Nord Barese, che lamentava la mancanza di controlli a bordo da parte del personale aziendale e dell'atteggiamento poco responsabile di alcuni utenti, sopratutto in riferimento all'utilizzo di mascherine per prevenire il contagio da covid 19.

Oggi pubblichiamo la risposta integrale di Ferrotramviaria:

"Scriviamo questa nota in merito all’articolo pubblicato dal Vostro sito in data 8 maggio 2020, dal titolo “Poche mascherine e nessun controllo a bordo dei treni, la segnalazione di un’utente”.

Nella missiva, la lettrice si lamenta della gestione dell’emergenza a bordo del treno protestando in particolare per il modo di indossare la mascherina di alcuni passeggeri; dell’assenza di controllo da parte del personale; degli annunci che – a suo dire – non ci sono e infine del fatto che siano state destinate per ciascuno scomparto una porta per la salita ed una per la discesa dei passeggeri.

E’ innanzitutto il caso di chiarire che tutte le scelte effettuate dall’Azienda non sono frutto di interpretazioni, ma si tratta dell’applicazione fedele e puntuale di quanto imposto dal DPCM del 26 aprile 2020.

A questo proposito vale la pena di sottolineare come l’allegato 9 del DPCM in questione richiami la “responsabilità individuale di tutti gli utenti di trasporto pubblico” per garantire il distanziamento sociale e nel prevenire “comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio”. Ad esempio indossando la mascherina in maniera non corretta.

Lo stesso allegato 9, inoltre, impone agli utenti di “evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni” al personale di bordo, così tra le raccomandazioni previste al punto 4 è scritto testualmente che le Aziende “devono prevedere che la salita e l discesa avvengano secondo flussi separati”, così come ai passeggeri è richiesto di “utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro”.

Non ci risulta, peraltro, che i passeggeri viaggino a bordo dei nostri treni privi di dispositivi di protezione individuale quali le mascherine.

E’ inoltre il caso di sottolineare che già dallo scorso mese di aprile in tutte le nostre stazioni e fermate vengono diramati messaggi vocali e mediante pannelli di informazione mobile (ovvero i display) circa i comportamenti da tenere a bordo e fuori dai treni, in ossequio allo stesso allegato 9 del DPCM del 26 aprile 2020.

Infine, i nostri mezzi già a partire dal mese di marzo, vengono sottoposti a regolare, ciclica e ravvicinata sanificazione oltre che a pulizia quotidiana con prodotti a base di cloro o altro disinfettante.

Sui sedili sono stati applicati appositi cartelli che indicano dove ci si può sedere, facilitando il distanziamento sociale imposto dal DPCM in questione".