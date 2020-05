Online il corso sulla Digital transformation

Reinventare il nostro modo di vivere e lavorare con la Digital transformation, oggi più che mai, è una necessità.

Il progetto C-Lab 4.0 (Competences Lab for Industry 4.0), finanziato dalla Regione Puglia con il bando POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Sub-Azione 1.4.B INNOLABS, ha l’obiettivo di aiutare studenti e personale aziendale ad acquisire e potenziare competenze in linea con l’attuale processo di Industria 4.0.

In questo momento aziende, liberi professionisti e studenti devono accogliere ed essere consapevoli che questo grande processo di trasformazione può essere un’occasione per migliorare le capacità di adattamento al mondo informatizzato in cui stiamo vivendo e aumentare la competitività lavorativa.

Il grande tema della Digital Transformation diventa ogni giorno più urgente e necessario data la crisi sanitaria attuale e le prospettive future da immaginare e realizzare in contesti lavorativi sempre più versatili e diretti verso un contesto digitale. Usare le tecnologie per ottenere il meglio: solo così la trasformazione digitale non sarà più soltanto uno strumento ma la base per la crescita di ogni organizzazione.

Per acquisire e consolidare le competenze necessarie per realizzare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”, il progetto ha sviluppato due strumenti:

moduli formativi in modalità e-learning riguardanti temi fondamentali della Digital Transformation :

in modalità e-learning riguardanti temi fondamentali della : uno strumento Game-based learning costituito da un gioco digitale dal titolo “Engine Configurator”, funzionale all’apprendimento di temi relativi alla prototipazione rapida di motori automobilistici. Obiettivo del gioco è sviluppare un motore con caratteristiche specifiche, selezionando da una serie di pacchetti tecnologici riferiti ai vari componenti quelli che gli sembrano più adatti per rispondere alla caratteristiche richieste. Lo strumento di Game-based learning sviluppato in via prototipale nell’ambito del progetto C-LAB 4.0 potrà in futuro essere adattato alle specifiche esigenze di potenziamento delle competenze del proprio personale aziendale delle singole imprese che lo richiedano.

C-Lab 4.0 coinvolge tra i partner Grifo multimedia, Farweb, Ulixes, Aulab, Centro Ricerche FIAT, ed organismi di ricerca come il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) del Politecnico di Bari e il Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Laboratorio TELL), mentre il Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia S.c. a r.l. (MEDISDIH) rappresenta l’utenza finale.

Parte del percorso formativo sulla Digital Transformation è messo a disposizione da Grifo multimedia sul suo sito web al seguente link: https://www.grifomultimedia.it/digital-journey

Le aziende possono accedere gratuitamente ai moduli per un periodo di prova fino al 30 giugno, semplicemente compilando il modulo online.

Il gioco di simulazione Engine Configurator può essere scaricato ed installato da questo link.

Tutte le informazioni sul sito web progettoclab.it e alla mail progettoclab@gmail.com.