Rubano il computer ad una bambina e il Comune gliene regala uno nuovo col progetto 'Polibris'

Ignoti entrano furtivamente nella sua abitazione e rubano il computer che una bambina, Veronica, utilizzava per seguire le lezioni scolastiche mediante la didattica a distanza. La sua famiglia però, specialmente in questo duro periodo di crisi economica causato dalla pandemia, non ha le risorse economiche per acquistarne un altro e così si rivolgono al comune di Bitonto che, attraverso il progetto “Polibris”, regala a Veronica un nuovo computer.

A raccontare la vicenda è il sindaco Michele Abbaticchio dai suoi canali social.

“In questa città vive una bambina, si chiama Veronica – scrive il primo cittadino. Lei vive con la mamma e certamente non ha imparato a vivere nell'oro o cercando continuamente aiuto. Fino al giorno in cui i loro risparmi gli hanno consentito di vivere in una abitazione dignitosa. Ma dei concittadini non proprio caritatevoli hanno pensato immediatamente di entrarci. Avendo capito che non erano entrati nel lusso, hanno deciso di rubare l'unico strumento che conferisce, in questa maledetta pandemia, un diritto costituzionale imprescindibile per ogni bambino: il diritto alla pubblica istruzione. Hanno rubato a Veronica il suo personal computer”.

“Io non so cosa sta facendo il Ministro della pubblica istruzione, il Governo – continua Abbaticchio –, per sopperire a questa drammatica situazione e credo che per loro non sia facile. Ma il mio Comune, il nostro Comune, non poteva lasciare che Bitonto conoscesse questa vergogna nella memoria di una innocente. Oggi, grazie anche al progetto Polibris che avviamo in tempi non sospetti vincendo un finanziamento regionale importante, abbiamo consegnato un PC a nome di tutti a Veronica. Perché i bambini devono conoscere anche un lato umano di questo Mondo, non solo l'odio ed il rancore che regaliamo a "profusione" ogni giorno. Perché noi amministratori locali facciamo anche questo: ricostruiamo dove la vita distrugge, anche se ogni giorno potremmo ricominciare daccapo. Anche se, a volte, spiegare perché una scelta viene prima di un'altra o non arriva affatto, può sembrare impossibile”.