Confcommercio Bitonto: Parte il servizio VelBike per le attività commerciali della città

A supporto della Fase 2 e a supporto delle Attività Commerciali bitontine arriva in città un nuovo progetto di mobilità sostenibile. Confcommmercio Bitonto ha promosso l’avvio di un servizio di noleggio bici a favore delle attività commerciali.Il servizio Velbike, già presente qualche anno fa in città per la promozione della mobilità dolce, sarà erogato da Depalma Viaggi presso la sua sede in Piazza Marena, 37.

Il progetto nasce da uno studio approfondito del territorio, ripensando la mobilità in funzione delle reali necessità lavorative e non, utilizzando bici che rispecchiano la nostra cultura e la praticità di utilizzo.

Ecco perché nasce Alma, la nuova bici brandizzata da Confcommercio Bitonto e Velbike per muoversi in città senza per questo dover sovraccaricare il traffico cittadino, per poter meglio giovare delle recenti aree pedonalizzate attrezzandole e a riconoscimento delle 2 ruote quale mezzo di trasporto ideale per la fase 2 per garantire il distanziamento sociale.

“In previsione delle tanto attese riaperture degli esercenti del 18 Maggio, abbiamo cercato una soluzione per garantire gli spostamenti e le piccole consegne delle attività commerciali. Le bici predisposte per il progetto sono state studiate nelle loro caratteristiche per garantire una facile accessibilità e per offrire un servizio aggiuntivo per questa ripartenza", ha spiegato Cristina Lovascio - Delegata Confcommercio Bitonto.

Per informazioni e aggiornamenti sul progetto basta seguire la pagina https://www.facebook.com/velbike/